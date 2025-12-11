Путин в Индии
11 декабря, 15:26

Песков рассказал о насыщенной программе визита Путина в Туркменистан

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в крупном международном форуме в Туркменистане, где его ждёт насыщенный день переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это очень представительный форум. На полях состоится целый ряд встреч, очень напряжённый рабочий день у главы государства», — пояснил спикер Кремля.

Форум посвящён теме мира, доверия и устойчивого развития, в нём участвуют многие главы государств и правительств. Основной частью визита станет серия важных двусторонних встреч.

Российский лидер проведёт переговоры с президентом Туркменистана, а также с лидерами Ирана, Пакистана, Ирака и Турции. Также запланирован ряд протокольных мероприятий.

«Сказал и сделал. Мужчина»: Путин поблагодарил Медведева за освобождение Северска
«Сказал и сделал. Мужчина»: Путин поблагодарил Медведева за освобождение Северска

Напомним, Владимир Путин посетит Туркменистан с двухдневным визитом, где примет участие в форуме, посвящённом миру, доверию и 30-летию нейтралитета республики. Помимо участия в пленарных заседаниях, ключевой частью программы станут двусторонние встречи с лидерами других государств, включая отдельно анонсированную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

