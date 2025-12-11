Песков рассказал о насыщенной программе визита Путина в Туркменистан
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин примет участие в крупном международном форуме в Туркменистане, где его ждёт насыщенный день переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это очень представительный форум. На полях состоится целый ряд встреч, очень напряжённый рабочий день у главы государства», — пояснил спикер Кремля.
Форум посвящён теме мира, доверия и устойчивого развития, в нём участвуют многие главы государств и правительств. Основной частью визита станет серия важных двусторонних встреч.
Российский лидер проведёт переговоры с президентом Туркменистана, а также с лидерами Ирана, Пакистана, Ирака и Турции. Также запланирован ряд протокольных мероприятий.
Напомним, Владимир Путин посетит Туркменистан с двухдневным визитом, где примет участие в форуме, посвящённом миру, доверию и 30-летию нейтралитета республики. Помимо участия в пленарных заседаниях, ключевой частью программы станут двусторонние встречи с лидерами других государств, включая отдельно анонсированную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.