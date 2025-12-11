ФАБ-3000 сложила до земли пятиэтажное укрытие бойцов ВСУ в Димитрове

Российская авиация нанесла серию точных ударов по позициям уцелевших морпехов 38-й бригады ВСУ в Димитрове (украинское название Мирноград). Видео публикует проект «Изнанка».

ФАБ-3000 уничтожила укрытия украинского гарнизона в Димитрове. Видео © «Изнанка»

После удара по окраинным кварталам украинские военнослужащие перебрались в центр города и заняли двухэтажную гостиницу. Разведка ВС РФ оперативно вычислила новую позицию, и по зданию применили ФАБ-1500. Морские пехотинцы были вынуждены откатиться обратно в пятиэтажные дома на окраине. Однако и там удержаться не удалось: ранним утром по укрытию прилетела ФАБ-3000, полностью уничтожившая постройку, уже припорошённую первым снегом. Попытки украинских военных найти безопасное место в городе снова провалились.

Ранее сообщалось, что ФАБ-3000 применили в районе Димитрова уже в сотый раз за весь период СВО. Указывалось, что корректируемый боеприпас сбросили по пункту временной дислокации морпехов 38-й бригады ВСУ. Перед этим, как отмечали ВКС, авиация делала короткую паузу, чтобы дать украинским военным возможность сдаться, и часть из них действительно воспользовалась таким шансом.