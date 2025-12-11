Минимальная зарплата в Москве составит 39 730 рублей с 2026 года

В Москве размер минимальной заработной платы достигнет уровня в 39 730 рублей, начиная с 1 января следующего года. Об этом рассказали в пресс-службе мэра Сергея Собянина и правительства столицы. Размер определён соглашением городской администрации, столичным объединением профсоюзов и представителями работодателей.

Минимальная зарплата включает в себя тот минимум, который должен получить сотрудник компании, отработав месяц и полностью исполнив свои должностные обязанности. До этого её размер фиксировался в 32 916 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году реальные заработные платы россиян увеличатся в среднем на 2,7–3,8%, а совокупные реальные доходы — на 1–2%. В Госдуме связывают это с фазой стабилизации экономики и задачей сдерживания инфляции — поэтому рост будет умеренным, а не рекордным, как в последние два года.​