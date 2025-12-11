Крупнейший в мире «материнский дрон» «Цзютянь» совершил первый полёт в Китае

Первый полёт тяжелого беспилотного летательного аппарата «Цзютянь», который состоялся в северо-западной провинции Шэньси, прошёл успешно. Этот дрон с размахом крыла 25 метров и максимальным взлётным весом в 16 тонн способен не только поднимать до 6 тысяч килограммов грузов, но и выполнять автономные полёты до 12 часов, достигая дистанций в 7 тысяч километров.

«Цзютянь» предназначен для выполнения разнообразных задач: от доставки тяжёлых грузов в отдалённые уголки страны до оказания помощи при стихийных бедствиях и географической съёмки. Его уникальная конструкция позволяет эффективно работать даже в сложных условиях, поддерживая экстренную связь.

Этот беспилотник был представлен на выставке Airshow China 2024 в Чжухае и признаётся крупнейшим высотным дроном тяжелого класса в мире. Разработанный для повышения боевой эффективности Народно-освободительной армии Китая, «Цзютянь» имеет восемь точек подвески для вооружения, включая управляемые бомбы и ракеты, а также возможность размещения более ста небольших дронов для подавления противовоздушной обороны противника.

Ранее Life.ru писал, что в зоне СВО начал работу новый российский тяжёлый гексакоптер «Мангас». Беспилотник относится к классу грузовых платформ: он способен перевозить боеприпасы, оборудование и медикаменты, а также выполнять задачи по эвакуации и снабжению в труднодоступных участках. Боевые полёты показали, что он может спасать жизни военнослужащих.