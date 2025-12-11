Москву впервые за 2025 год сковали десятибалльные пробки
Пробки в Москве впервые за текущий год достигли максимально возможной оценки в 10 баллов. На сервисах для мониторинга дорожной ситуации в столице весь центр города отмечен красным, убедился корреспондент Life.ru
На окраинах города ситуация и МКАД ситуация лишь немногим лучше. Москвичам и гостям столицы рекомендуют пользоваться общественным транспортом.
Ситуация с небесным трафиком в Московском регионе тоже выдалась непростая. Напомним, что в ночь с 10 на 11 декабря, воздушное пространство Москвы и области было частично закрыто после массированной атаки беспилотников. Минобороны сообщило об уничтожении 32 БПЛА, что стало одним из наиболее интенсивных ночных налётов. Из-за этих событий самолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна, летевший из Германии, около часа кружил над Тверской областью, не получив разрешения на посадку, и в итоге был перенаправлен в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, что сорвало его участие в заседании ЕАЭС в Москве.
