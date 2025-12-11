Город Сумы утонет в сточных водах в течение трёх дней, если российские военные атакуют систему водоснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на местного военного эксперта Олега Жданова. Он объяснил, что городская инфраструктура очень старая, никогда не модернизировалась и не способна работать автономно при отключении света.