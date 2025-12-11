На Украине предрекли затопление Сум за три дня в случае удара ВС РФ
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Город Сумы утонет в сточных водах в течение трёх дней, если российские военные атакуют систему водоснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на местного военного эксперта Олега Жданова. Он объяснил, что городская инфраструктура очень старая, никогда не модернизировалась и не способна работать автономно при отключении света.
«Если очистные сооружения перестанут принимать сточные бытовые воды — всё, город за несколько дней просто утонет», — подчеркнул Жданов.
Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники «Герань» нанесли удар по пункту управления 15-го пограничного отряда Украины в районе города Сумы. Украинская сторона понесла потери в живой силе, включая командный состав, а также лишилась практически всего автотранспорта.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.