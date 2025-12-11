Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 16:59

«До финнов долго доходит»: В ГД объяснили, почему идея Хельсинки об ОЭЗ на границе с РФ обречена на провал

Депутат Журавлёв: Финны осознали ущерб от разрыва с Россией, но ОЭЗ их не спасёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GagoDesign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GagoDesign

Первый заместитель председателя думского Комитета по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал предложение премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Иматре. По мнению Журавлёва, финны наконец осознали, что разрыв отношений с Россией имеет катастрофические последствия для их экономики.

Нейтралитет Финляндии приносил ей только пользу, а российско-финские связи, прежде вполне дружеские, всерьёз оживляли туризм и промышленность приграничных территорий страны, которые сейчас и приходят в запустение. Можно создать там хоть десяток свободных экономических зон, но без нормализации отношений с Россией это ни в коем случае работать не будет.

Алексей Журавлёв

Первый заместитель председателя Комитета по обороне

Нейтралитет Финляндии приносил ей только пользу, а российско-финские связи, прежде вполне дружеские, всерьёз оживляли туризм и промышленность приграничных территорий страны, которые сейчас и приходят в запустение. Можно создать там хоть десяток свободных экономических зон, но без нормализации отношений с Россией это ни в коем случае работать не будет.
Нейтралитет Финляндии приносил ей только пользу, а российско-финские связи, прежде вполне дружеские, всерьёз оживляли туризм и промышленность приграничных территорий страны, которые сейчас и приходят в запустение. Можно создать там хоть десяток свободных экономических зон, но без нормализации отношений с Россией это ни в коем случае работать не будет.

Парламентарий также указал, что вступление Финляндии в НАТО отразилось на текущей экономической ситуации. Журавлёв считает, что решение об интеграции в альянс было принято под давлением и в панике, что ещё больше усугубило сложные отношения с соседней страной. Без изменений в политическом курсе, по мнению Журавлёва, попытки финского правительства поддержать экономику не принесут желаемых результатов.

Экономист Зайнуллин предрёк Финляндии кризис вследствие разрыва отношений с РФ
Экономист Зайнуллин предрёк Финляндии кризис вследствие разрыва отношений с РФ

Напомним, что в приграничном городе Финляндии, который пострадал от закрытия границы с Россией, хотят создать особую экономическую зону. Орпо отметил, что статус ОЭЗ сам по себе не является решением, требуется разработать конкретные предложения и механизмы налогообложения, которые смогут привлечь инвестиции и стимулировать бизнес.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Алексей Журавлев
  • Финляндия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar