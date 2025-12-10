Путин в Индии
Регион
10 декабря, 15:59

Премьер Финляндии допустил создание особой экономической зоны на границе с Россией

Обложка © ТАСС / OLIVIER MATTHYS

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что возможность создания особой экономической зоны на юго-востоке страны, в районе Иматры, рассматривается правительством как один из вариантов поддержки местной экономики. Об этом сообщил телеканал Yle.

Орпо отметил, что регион испытывает серьёзные трудности, и для его развития нужны новые инструменты. По его словам, запуск ОЭЗ потребует отдельного набора стимулирующих мер — от налоговых льгот для бизнеса до специальных программ для туристической отрасли. Решение по проекту будет приниматься на уровне кабинета министров.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что закрытие границы с Россией серьёзно ударило по туристическому сектору Финляндии и призвал власти рассмотреть возможность восстановления потока путешественников, чтобы избежать дальнейшего падения отрасли.

Напомним, что на днях глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Совфеде заявил, что финские элиты сегодня проявляют «животную русофобию», излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией.

