

11 декабря, 17:33

Медведев: Документы о создании «Ключевой пятёрки» официально не публиковались

Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Никто публично не предъявлял документов о создании «Ключевой пятёрки» с участием России, и назвал эту идею «антитрамповской разводкой». Об этом в своём канале MAX сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Никто никаких документов об идее C5 публично пока не предъявил. Поэтому она выглядит как нехитрая антитрамповская разводка вдупель оборзевших глобалистов», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне обсуждалась идея создания нового международного объединения Core 5, в которое могли бы войти США, Россия, Китай, Индия и Япония. Такая инициатива выглядела необычно на фоне существующей G7.

Милена Скрипальщикова
