Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 17:32

Писательница-русофобка Ницой пожаловалась, что Львов перестал быть украиноязычным городом

Львов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halyna Dobrianska

Львов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halyna Dobrianska

Украинская писательница Лариса Ницой сделала неожиданное заявление, отметив, что Львов уже не является украиноязычным городом. Свою позицию она озвучила в эфире передачи «Великий Львов».

«Львов уже, как и Киев, куда не приедешь — везде звучит москальский язык, в школах дети на перерывах говорят на москальском», — утверждает Лариса Ницой.

При этом другие западные города, такие как Луцк и Тернополь, она по-прежнему считает украиноязычными.

Постпред Украины процитировал фразу из фильма на русском языке
Постпред Украины процитировал фразу из фильма на русском языке

Ранее британский журнал The Spectator опубликовал статью под названием «Война Украины с русским языком — ошибка». Её автор, одесский политолог Анастасия Пилявская утверждала, что выведение русского языка из-под защиты Европейской хартии раскалывает страну в условиях конфликта с Россией. По её мнению, реальная языковая практика — где многие военные, жители городов и СМИ продолжают использовать русский — противоречит официальной риторике о полном отказе от него, а принудительная украинизация лишь углубляет внутренние противоречия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Лариса Ницой
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar