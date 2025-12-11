Украинская писательница Лариса Ницой сделала неожиданное заявление, отметив, что Львов уже не является украиноязычным городом. Свою позицию она озвучила в эфире передачи «Великий Львов».

«Львов уже, как и Киев, куда не приедешь — везде звучит москальский язык, в школах дети на перерывах говорят на москальском», — утверждает Лариса Ницой.

При этом другие западные города, такие как Луцк и Тернополь, она по-прежнему считает украиноязычными.

Ранее британский журнал The Spectator опубликовал статью под названием «Война Украины с русским языком — ошибка». Её автор, одесский политолог Анастасия Пилявская утверждала, что выведение русского языка из-под защиты Европейской хартии раскалывает страну в условиях конфликта с Россией. По её мнению, реальная языковая практика — где многие военные, жители городов и СМИ продолжают использовать русский — противоречит официальной риторике о полном отказе от него, а принудительная украинизация лишь углубляет внутренние противоречия.