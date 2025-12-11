Путин в Индии
Регион
11 декабря, 18:05

Ладу «семёрку» 2011 года с пробегом 2990 км выставили на продажу за 850 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael715

На автомобильном агрегаторе выставлена на продажу редкая «капсула времени» — ВАЗ 2107 2011 года выпуска с пробегом всего 2990 км. Владелец просит за практически новую машину 850 тысяч рублей и не намерен торговаться, сообщает издание «Тарантас-Ньюс».

«Семёрка» окрашена в крайне редкий для этой модели чёрный цвет и сохранилась в идеальном состоянии. На сиденьях до сих пор надеты заводские защитные чехлы, а кузов остался в первозданном состоянии.

Под капотом у автомобиля — инжекторный двигатель 1.6 литра (73 л.с.), механическая коробка передач и задний привод. Продавец утверждает, что машина не использовалась с момента покупки.

Глава «АвтоВАЗа» возмущён китайским демпингом, «перешедшим все границы»

Ранее «АвтоВАЗ», впервые за много месяцев раскрыв данные, сообщил, что продажи Lada за январь-ноябрь 2025 года упали почти на треть — до 304,8 тысяч машин. При этом доля бренда на российском рынке снизилась с 27,6% до 25,1%.

