11 декабря, 18:15

На трассе в Ростовской области из-за горящего авто образовалась пробка на 22 километра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rico Loeb

В Ростовской области на трассе М‑4 «Дон» после дорожного происшествия загорелось транспортное средство, что привело к многокилометровой пробке протяжённостью 22 километра. На участке от Грушевского до хутора Марьевка движение практически парализовано. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения с последующим возгоранием транспортного средства. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на 1023‑м километре автодороги М‑4 в северном направлении. На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия аварии и обеспечивающие безопасность движения. Водителям рекомендовано использовать объездные маршруты через Новочеркасск и Шахты и следить за обновлениями от дорожных служб.

В Марий Эл 10 человек пострадали в жутком ДТП с грузовиком и маршруткой
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Красноярском крае возросло с двух до 13 человек, среди которых шестеро детей. 25-летний пассажир Volkswagen погиб на месте, а водитель легкового автомобиля и 54-летний водитель автобуса были госпитализированы.

