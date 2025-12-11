На трассе в Ростовской области из-за горящего авто образовалась пробка на 22 километра

В Ростовской области на трассе М‑4 «Дон» после дорожного происшествия загорелось транспортное средство, что привело к многокилометровой пробке протяжённостью 22 километра. На участке от Грушевского до хутора Марьевка движение практически парализовано. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения с последующим возгоранием транспортного средства. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на 1023‑м километре автодороги М‑4 в северном направлении. На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия аварии и обеспечивающие безопасность движения. Водителям рекомендовано использовать объездные маршруты через Новочеркасск и Шахты и следить за обновлениями от дорожных служб.

