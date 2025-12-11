Путин в Индии
11 декабря, 18:17

ЕС выделил Украине 2,3 млрд евро макрофинансовой помощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине шестого транша макрофинансовой помощи на сумму 2,3 миллиарда евро. В официальном заявлении ведомства сообщается, что средства будут выделены в кратчайшие сроки.

«Совет ЕС утвердил выделение Киеву шестого транша из Фонда поддержки Украины в 2,3 млрд евро», — указано в заявлении.

«Ни кроны из бюджета»: Чехия объявила о конце прямой финансовой помощи Украине
Ранее Life.ru писал, что Евросоюз сомневается в возможности согласовать выделение Украине кредита, обеспеченного замороженными российскими активами на предстоящем саммите ЕС. Встреча лидеров стран-членов запланирована на 18–19 декабря.

