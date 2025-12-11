Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 18:30

Раскрыта личность погибшего при взрыве у метро в Киеве

Обложка © Прокуратура Украины

Обложка © Прокуратура Украины

В результате взрыва в Дарницком районе Киева у метро «Харьковская» погиб сотрудник национальной гвардии. Об этом сообщила городская прокуратура. Взрыв произошёл, когда двое нацгвардейцев патрулировали территорию. Один из них погиб, второй получил ранения. Также пострадал охранник объекта.

Место взрыва. © Прокуратура Украины

Место взрыва. © Прокуратура Украины

Позже произошёл второй взрыв. От удара пострадали двое сотрудников полиции. По данным прокуратуры, сработало самодельное взрывное устройство.

Взрослый и ребёнок погибли при взрыве в Пермском политехническом университете
Взрослый и ребёнок погибли при взрыве в Пермском политехническом университете

Ранее Life.ru сообщил о серии взрывов на улице Ревуцкого в Киеве. В момент ЧП воздушная тревога не объявлялась. В сеть попало видео инцидента.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar