Раскрыта личность погибшего при взрыве у метро в Киеве

В результате взрыва в Дарницком районе Киева у метро «Харьковская» погиб сотрудник национальной гвардии. Об этом сообщила городская прокуратура. Взрыв произошёл, когда двое нацгвардейцев патрулировали территорию. Один из них погиб, второй получил ранения. Также пострадал охранник объекта.

Место взрыва. © Прокуратура Украины

Позже произошёл второй взрыв. От удара пострадали двое сотрудников полиции. По данным прокуратуры, сработало самодельное взрывное устройство.

Ранее Life.ru сообщил о серии взрывов на улице Ревуцкого в Киеве. В момент ЧП воздушная тревога не объявлялась. В сеть попало видео инцидента.