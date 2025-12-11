Зеленский допустил создание для Украины аналога плана Маршалла
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES
В рамках мирного соглашения для Украины может быть создан аналог плана Маршалла — программы экономической помощи США послевоенной Европе. Об этом сообщил главарь украинского режима Владимир Зеленский.
«Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины», — сказал он.
План Маршалла — крупнейшая американская программа помощи для послевоенного восстановления Европы, действовавшая с 1948 по 1951 год. Инициированный госсекретарём США Джорджем Маршаллом план предусматривал масштабное финансирование 18 западноевропейских стран, прежде всего Великобритании, Франции и Западной Германии, с целью стимулирования экономического возрождения, политической стабильности и сдерживания коммунистического влияния. СССР отклонил участие, заблокировав его для стран Восточного блока, и создал альтернативную программу («план Молотова»). Хотя прямой экономический вклад плана Маршалла оценивается скромно (около 3% от национального дохода получателей), его считают ключевым фактором европейской интеграции и укрепления западного блока в начале Холодной войны.
Ранее сообщалось, что военная помощь Украине во второй половине 2025 года значительно снизилась, при этом европейские страны не смогли компенсировать сокращение поддержки со стороны США. К октябрю Украина получила от ЕС военной помощи на сумму 32,5 миллиарда евро, тогда как для поддержания прежнего уровня финансирования ежемесячные ассигнования должны были быть вдвое выше последних месяцев.
