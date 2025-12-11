Дегтярёв поблагодарил МОК за снятие ограничений с молодых российских спортсменов

Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отреагировал на новое решение Международного олимпийского комитета. Он поблагодарил исполком МОК за рекомендацию полностью снять ограничения на участие молодых российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Дегтярёв отметил, что это решение затрагивает как индивидуальные, так и командные олимпийские дисциплины. Он охарактеризовал этот шаг как важный и последовательный, но подчеркнул, что работа будет продолжена для полного восстановления прав всех российских атлетов без исключения.

«МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», — написал министр в своих соцсетях.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри, ссылаясь на собственный спортивный опыт спортсменки — она представляла Зимбабве, — призвала правительства не дискриминировать атлетов и обеспечить равный доступ к соревнованиям для всех, кто имеет право участвовать. Глава комитета подчеркнула, что спорт должен оставаться «маяком надежды» и местом мирного соперничества вне политических конфликтов.