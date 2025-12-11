Снимавших обзоры на печенье украинских блогеров Павелко депортировали из США

Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко, прославившиеся обзорами на американское печенье Crumbl Cookies, были вынуждены срочно покинуть США. Пара рассказала в своём видео в TikTok, что на сборы им дали всего один день, после чего их депортировали из страны.

Ангелина Павелко отметила, что им пришлось в экстренном порядке собирать большое количество вещей, но подробности произошедшего раскрывать не стала.

Ранее появилась информация о том, что украинцев, депортированных из США, по прилёте на родину передают в территориальные центры комплектования. Сообщается, что такая практика касается даже тех, кто долгое время легально работал в США и исправно платил налоги.