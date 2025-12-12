Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI и даст ChatGPT права на персонажей

Компания Walt Disney инвестирует один миллиард долларов в OpenAI. С 2026 года искусственный интеллект — в том числе Sora и ChatGPT — получит доступ к персонажам Disney, таким как Микки Маус, Золушка и Муфаса. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение позволяет создавать видеоролики с участием этих героев. При этом использовать изображения или голоса реальных актёров запрещено.

Источник агентства рассказал, что гендиректор Disney Боб Айгер и основатель OpenAI Сэм Альтман вели переговоры о сделке ещё несколько лет назад. Их цель — наглядно показать, как генеративный ИИ может работать с персонажами и историями Disney.

