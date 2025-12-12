В ГД предложили разрешать выезд за границу россиянам в день погашения долга

Депутат Госдумы Владимир Плякин обратился к председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность разработки механизма оперативного обмена данными между ведомствами об установлении и снятии ограничений на выезд граждан за границу. Документ обращения есть в распоряжении Life.ru.

По мнению парламентария, при погашении задолженности и вынесении постановления об отмене ограничения на выезд гражданин должен иметь реальную возможность выехать из Российской Федерации в тот же день. В настоящее время снятие ограничений происходит на следующий рабочий день, что создаёт проблемы.

Плякин привёл пример, что если гражданин оплатил долги 30 декабря, то база данных обновится только 12 января, и все новогодние праздники он будет вынужден оставаться дома, несмотря на исполнение своих обязательств.

