Ориентируемся на японцев: Технолог назвала лучшие обеды для работы, чтобы не уснуть после них

Послеобеденный упадок сил — ситуация, знакомая большинству офисников, которых зачастую уже через 20-30 минут после ланча непреодолимо клонит в сон. Многие винят в этом недосып или даже погоду, однако главная причина часто кроется в неправильном выборе продуктов. О том, какие ингредиенты и блюда помогут сохранить энергию и продуктивность, рассказала Life.ru главный технолог сервиса доставки суши и роллов «Много лосося» Людмила Румянцева.

Откажитесь от тандема «простые углеводы + насыщенные жиры»

Классический обеденный фастфуд — бургер, картофель фри, выпечка или шаурма с майонезом — гарантированно приведёт к сонливости. Подобная комбинация простых углеводов вызывает резкий скачок сахара в крови и требует трудоёмкой работы от организма, а это двойной удар по продуктивности.

Вместо тяжёлого фастфуда стоит выбирать блюда, где углеводы представлены в сложной, медленной форме: рис, киноа или лапша из твёрдых сортов пшеницы. Они обеспечат равномерное насыщение энергией без резких пиков и падений. Людмила Румянцева Главный технолог сервиса доставки суши и роллов «Много лосося».

Сделайте ставку на ферментированные продукты

Вы наверняка слышали о феноменальной рабочей продуктивности японцев. Отчасти её секрет кроется в традиционных ланч-боксах этого народа, их частый компонент — ферментированные продукты, такие как мисо, соевый соус или маринованный имбирь.

Ферментация обогащает пищу пробиотиками и ферментами, которые значительно облегчают процесс пищеварения. Когда желудку не нужно тратить много энергии на расщепление, она сохраняется для умственной деятельности. Попробуйте добавить к обеду такие продукты, это поможет организму справиться с едой быстрее и легче.

Контролируйте температурный режим

Тяжёлая, обжигающе горячая пища требует от организма дополнительных усилий не только на переваривание, но и на охлаждение до температуры тела. Это создаёт лишнюю нагрузку. Идеальный обед должен быть тёплым или слегка охлаждённым, как классические суши, роллы или поке с рыбой и овощами. Такая температура комфортна для желудка и не заставляет тело тратить энергию на терморегуляцию.

Не забывайте про хром и магний

Дефицит микроэлементов может незаметно влиять на уровень энергии. Хром помогает регулировать уровень сахара в крови, предотвращая послеобеденный упадок продуктивности, а магний участвует в производстве клеточной энергии. Простой способ добавить их в обед — посыпать блюдо семенами (тыквы, кунжута) или выбрать для обеда салат с листовой зеленью. В качестве перекуса между обедом и ужином не станет лишней и горсть миндаля или любых других орехов. Всё это незаметные, но эффективные детали, которые помогут вашему метаболизму работать в правильном темпе.

Выбирайте белок, который усваивается легко

Не весь белок одинаково полезен в середине дня. Жирное красное мясо, свинина или утка перевариваются долго и требуют много энергии. На обед лучше выбирать лёгкие белки: куриную грудку, рыбу (лосось, тунец), морепродукты, тофу или яйца.

«Именно такие белки являются основой стандартного японского ланча. Они обеспечивают длительное чувство сытости без ощущения тяжести, так как усваиваются значительно быстрее и не перегружают пищеварительную систему и, к тому же, стимулируют мозговую активность», — говорит эксперт.

Внедрив эти простые правила, вы перестанете бороться с послеобеденной сонливостью и начнёте управлять своей энергией. Ведь её залог — не в количестве еды, а в её качестве и грамотной комбинации. Правильный обед — это не просто приём пищи, а топливо для ясного ума и эффективной работы до самого вечера.

Кроме этого в современном ритме жизни умственное напряжение стало привычным состоянием для многих. А если умственная работа сочетается с приёмом энергетиков, большим количеством кофе или крепкого чая, а также малоподвижным образом жизни — это может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Как сделать интеллектуальный труд безопасным и продуктивным, читайте в материале Life.ru.