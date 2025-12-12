Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 02:00

Ориентируемся на японцев: Технолог назвала лучшие обеды для работы, чтобы не уснуть после них

Оглавление
Откажитесь от тандема «простые углеводы + насыщенные жиры»
Сделайте ставку на ферментированные продукты
Контролируйте температурный режим
Не забывайте про хром и магний
Выбирайте белок, который усваивается легко

Технолог назвала блюда для обеденного перерыва, чтобы не испытывать сонливости

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

Послеобеденный упадок сил — ситуация, знакомая большинству офисников, которых зачастую уже через 20-30 минут после ланча непреодолимо клонит в сон. Многие винят в этом недосып или даже погоду, однако главная причина часто кроется в неправильном выборе продуктов. О том, какие ингредиенты и блюда помогут сохранить энергию и продуктивность, рассказала Life.ru главный технолог сервиса доставки суши и роллов «Много лосося» Людмила Румянцева.

Откажитесь от тандема «простые углеводы + насыщенные жиры»

Классический обеденный фастфуд — бургер, картофель фри, выпечка или шаурма с майонезом — гарантированно приведёт к сонливости. Подобная комбинация простых углеводов вызывает резкий скачок сахара в крови и требует трудоёмкой работы от организма, а это двойной удар по продуктивности.

Вместо тяжёлого фастфуда стоит выбирать блюда, где углеводы представлены в сложной, медленной форме: рис, киноа или лапша из твёрдых сортов пшеницы. Они обеспечат равномерное насыщение энергией без резких пиков и падений.

Людмила Румянцева

Главный технолог сервиса доставки суши и роллов «Много лосося».

Вместо тяжёлого фастфуда стоит выбирать блюда, где углеводы представлены в сложной, медленной форме: рис, киноа или лапша из твёрдых сортов пшеницы. Они обеспечат равномерное насыщение энергией без резких пиков и падений.
Вместо тяжёлого фастфуда стоит выбирать блюда, где углеводы представлены в сложной, медленной форме: рис, киноа или лапша из твёрдых сортов пшеницы. Они обеспечат равномерное насыщение энергией без резких пиков и падений.

Сделайте ставку на ферментированные продукты

Вы наверняка слышали о феноменальной рабочей продуктивности японцев. Отчасти её секрет кроется в традиционных ланч-боксах этого народа, их частый компонент — ферментированные продукты, такие как мисо, соевый соус или маринованный имбирь.

Всё своё ношу с собой: Эксперт по этикету рассказала, как обедать из контейнера на работе и не выглядеть жалко
Всё своё ношу с собой: Эксперт по этикету рассказала, как обедать из контейнера на работе и не выглядеть жалко

Ферментация обогащает пищу пробиотиками и ферментами, которые значительно облегчают процесс пищеварения. Когда желудку не нужно тратить много энергии на расщепление, она сохраняется для умственной деятельности. Попробуйте добавить к обеду такие продукты, это поможет организму справиться с едой быстрее и легче.

Контролируйте температурный режим

Тяжёлая, обжигающе горячая пища требует от организма дополнительных усилий не только на переваривание, но и на охлаждение до температуры тела. Это создаёт лишнюю нагрузку. Идеальный обед должен быть тёплым или слегка охлаждённым, как классические суши, роллы или поке с рыбой и овощами. Такая температура комфортна для желудка и не заставляет тело тратить энергию на терморегуляцию.

Не забывайте про хром и магний

Дефицит микроэлементов может незаметно влиять на уровень энергии. Хром помогает регулировать уровень сахара в крови, предотвращая послеобеденный упадок продуктивности, а магний участвует в производстве клеточной энергии. Простой способ добавить их в обед — посыпать блюдо семенами (тыквы, кунжута) или выбрать для обеда салат с листовой зеленью. В качестве перекуса между обедом и ужином не станет лишней и горсть миндаля или любых других орехов. Всё это незаметные, но эффективные детали, которые помогут вашему метаболизму работать в правильном темпе.

Выбирайте белок, который усваивается легко

Не весь белок одинаково полезен в середине дня. Жирное красное мясо, свинина или утка перевариваются долго и требуют много энергии. На обед лучше выбирать лёгкие белки: куриную грудку, рыбу (лосось, тунец), морепродукты, тофу или яйца.

«Именно такие белки являются основой стандартного японского ланча. Они обеспечивают длительное чувство сытости без ощущения тяжести, так как усваиваются значительно быстрее и не перегружают пищеварительную систему и, к тому же, стимулируют мозговую активность», — говорит эксперт.

Внедрив эти простые правила, вы перестанете бороться с послеобеденной сонливостью и начнёте управлять своей энергией. Ведь её залог — не в количестве еды, а в её качестве и грамотной комбинации. Правильный обед — это не просто приём пищи, а топливо для ясного ума и эффективной работы до самого вечера.

При бессоннице психолог посоветовала убедить себя, что вам сейчас не нужно спать
При бессоннице психолог посоветовала убедить себя, что вам сейчас не нужно спать

Кроме этого в современном ритме жизни умственное напряжение стало привычным состоянием для многих. А если умственная работа сочетается с приёмом энергетиков, большим количеством кофе или крепкого чая, а также малоподвижным образом жизни — это может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Как сделать интеллектуальный труд безопасным и продуктивным, читайте в материале Life.ru.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar