Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 01:28

Временные ограничения на полёты введены ещё в четырёх аэропортах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В четырёх российских аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Речь идёт о воздушных гаванях Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса и Ярославля (Туношна).

Ограничения, как сообщает Росавиация, введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Украинский БПЛА влетел в жилую многоэтажку в Твери
Украинский БПЛА влетел в жилую многоэтажку в Твери

Ранее ограничения вводили в аэропортах трёх регионов России. Для полётов закрыли воздушные гавани в Калуге, Сочи и Волгограде. Аэропорт Сочи открыли для полётов спустя два часа.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Северная Осетия — Алания, Республика
  • Дагестан, Республика
  • Ярославская область
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar