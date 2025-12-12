Временные ограничения на полёты введены ещё в четырёх аэропортах России

В четырёх российских аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Речь идёт о воздушных гаванях Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса и Ярославля (Туношна).

Ограничения, как сообщает Росавиация, введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Ранее ограничения вводили в аэропортах трёх регионов России. Для полётов закрыли воздушные гавани в Калуге, Сочи и Волгограде. Аэропорт Сочи открыли для полётов спустя два часа.