Юрист рассказала, как взыскать ущерб от падения сосулек на автомобиль

Если на припаркованный автомобиль упала сосулька или пласт снега, первым делом необходимо включить «аварийку», установить знак и вызвать сотрудников ГИБДД для оформления происшествия. Как «Газете.ru» пояснила юрист Софья Лисина, оформление европротокола в этом случае не подходит, поскольку это не ДТП с участием двух транспортных средств.

Эксперт рекомендует собрать максимальное количество доказательств: записи с видеорегистраторов и камер наблюдения, показания очевидцев, а также детальные фото и видео места происшествия. Затем следует обратиться к независимому эксперту для оценки ущерба и установления причинно-следственной связи между падением льда и полученными повреждениями.

Ответственность за произошедшее, согласно статье 1064 Гражданского кодекса, несёт собственник здания или управляющая компания, отвечающая за очистку крыш. Если установить ответственного сложно, нужно направить запрос в местную администрацию. После сбора всех документов следует отправить официальную претензию о возмещении ущерба, а в случае отказа — обращаться в суд.

