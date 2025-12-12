Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на севере Японии, объявлена угроза цунами

У побережья префектуры Аомори на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.

Очаг залег на глубине 20 километров. Власти объявили предупреждение о цунами. Волна высотой до одного метра может достичь восточного побережья Аомори и Иватэ, а также южного побережья Хоккайдо.

Ранее в этом же регионе зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5. Тогда цунами высотой до 70 сантиметров обрушилось на побережье. Его эпицентр находился в Тихом океане на глубине около 50 километров.