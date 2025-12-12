На The Game Awards 2025 определили игру года. Она забрала 9 из 12 возможных наград

Французская ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 получила звание лучшей игры года на церемонии The Game Awards 2025. Проект разработала студия из 30 человек, которую основали два бывших сотрудника Ubisoft, он стал мировым хитом, получив высокие оценки критиков.

Помимо главного титула «Игра года», проект был отмечен в категориях «Лучший саундтрек», «Лучший арт-дирекшн», «Лучший гейм-дирекшн», «Лучший инди-дебют», «Лучшая независимая игра», «Лучшая RPG», «Лучший сюжет», а также за «Лучшую актёрскую игру», которую получила Дженнифер Инглиш за роль Маэль.

Ранее сообщалось, что игры Call of Duty и Fallout официально могут вернуться на российский рынок в 2026 году. Американские компании Activision Publishing Inc. и ZeniMax Media Inc., которые занимаются разработкой компьютерных игр, зарегистрировали товарные знаки в России.