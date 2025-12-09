Игры Call of Duty и Fallout могут вернуться на российский рынок в 2026 году

Игры Call of Duty и Fallout официально могут вернуться на российский рынок в 2026 году. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, американские компании Activision Publishing Inc. и ZeniMax Media Inc., которые занимаются разработкой компьютерных игр, зарегистрировали товарные знаки в России. Под брендами Call of Duty и Fallout они смогут выпускать на российском рынке программное обеспечение для игр.

Ранее Call of Duty и Fallout фактически ушли из РФ, прекратив продажу и поддержку для российских пользователей. Сейчас наши геймеры не могут официально приобрести игры, доступ к ним возможен лишь через сторонние лазейки.

Fallout — серия игр в стиле постапокалипсиса. Call of Duty — в жанре шутера от первого лица. Вторая игра «прославилась» скандальным моментом, где изображён расстрел вооружёнными террористами мирных граждан в вымышленном московском аэропорту.