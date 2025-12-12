Кучеров обошёл Могильного и стал четвёртым лучшим русским бомбардиром в НХЛ

Форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на четвёртое место в списке лучших российских бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Он отметился четырьмя результативными передачами в матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (8:4), что позволило ему набрать 1034 очка (370 шайб и 664 голевых передачи) и обойти Александра Могильного (1032 очка).