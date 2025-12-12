Умер советский философ Эрих Соловьёв

На 92-м году жизни скончался советский и российский философ Эрих Соловьёв. О его смерти сообщила 11 декабря пресс-служба Института философии Российской академии наук, где он трудился.

Эрих Соловьев проработал в Институте философии более 55 лет, начиная с 1970 года. Сфера его научных интересов была чрезвычайно широка: он глубоко исследовал марксизм, философию Канта, эпоху Реформации и идеи экзистенциализма. Итогом многолетнего труда стали несколько фундаментальных книг и сотни научных статей. В Институте философии подчеркнули, что Эрих Юрьевич до последних дней жизни усердно служил науке.

«Эрих Юрьевич посвятил всю свою жизнь служению философии, в Институте философии он добросовестно трудился с 1970 года до последних дней жизни. За это время были опубликованы блестящие книги на них выросло не одно поколение интеллектуалов», — отметили в пресс-службе института.

Коллеги и научное сообщество выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного философа.

