ВМС Британии три дня следили за российской подлодкой «Краснодар» в Ла-Манше

ВМС Великобритании совместно с союзниками по НАТО провели трёхдневную операцию по сопровождению российской подлодки «Краснодар» и буксира «Алтай», проходивших через Ла-Манш. По словам британских военных, миссия была частью «постоянных усилий по защите национальной безопасности и целостности британских вод».

Наблюдение за субмариной начали ещё в Северном море, затем в Дуврском проливе и далее в Ла-Манше. Подлодка шла в надводном положении, несмотря на шторм. В операции участвовал танкер RFA Tidesurge с противолодочным вертолётом Merlin на борту.

Королевский флот сопровождал «Краснодар» и буксир «Алтай» до северо-западного побережья Франции, после чего передал наблюдение союзникам по НАТО.

Проход военных кораблей и подлодок через Ла-Манш регулярно вызывает внимание европейских стран. По международному праву транзит через пролив является свободным, однако государства традиционно усиливают мониторинг для контроля за движением иностранных судов. Так, ВМС Британии в ноябре следили за российским судном «Янтарь». Москва неоднократно подчёркивала, что её корабли следуют международному праву.