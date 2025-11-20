ВМС Британии начали слежку за российским судном «Янтарь»

Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс сообщил о намерении Великобритании следить за российским океанографическим судном «Янтарь».

«Мы сделаем так, что судно не сможет выполнять свою миссию беспрепятственно и без отслеживания», — заявил он, выступая в парламенте.

В ответ российское посольство в Лондоне призвало британские власти отказаться от деструктивных шагов, способных усугубить кризисные явления. Дипломаты напомнили, что ранее уже отвергали обвинения в шпионаже, называя их вымышленным предлогом для наращивания военного присутствия НАТО в регионе.

Океанографическое судно «Янтарь» проекта 22010 принадлежит ВМФ России и способно проводить глубоководные исследования. Инциденты с отслеживанием российских кораблей в проливе Ла-Манш периодически происходят с 2022 года.

Ранее сообщалось, деятельность российского разведывательного судна «Янтарь» вызвала озабоченность у стран-членов НАТО. Европейские военные выразили обеспокоенность его перемещениями вблизи подводной инфраструктуры, такой как кабели связи и трубопроводы, критически важные для интернета, финансов и военных коммуникаций. Кроме того, Великобритания обвинила «Янтарь» в использовании лазеров против пилотов британских самолётов, наблюдавших за судном в районе к северу от Шотландии, что привело к резкой реакции со стороны министра обороны Великобритании.