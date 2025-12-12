Путин в Индии
12 декабря, 05:39

Трамп начал угрожать Третьей мировой войной из-за «игр» вокруг Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно жёстко предупредил одну из сторон украинского урегулирования о риске глобальной войны. По его словам, Вашингтон ранее был близок к заключению сделки как с Россией, так и с Украиной.

«Если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», — сказал он на мероприятии в Белом доме. Кому именно было адресовано это предупреждение, Трамп уточнять не стал.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что США не вовлечены непосредственно в конфликт, но активно участвуют в переговорах, поскольку Киев и европейские страны, по его утверждению, настаивают на роли Вашингтона в поиске решения.

Трамп заявил, что из мирного плана «выбросили кое-что» по просьбе Украины
Американский мирный план стал главным предметом международных переговоров последних недель. В обновлённой версии документа фигурируют ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение в стране президентских выборов и механизм совместного использования замороженных российских активов. 10 декабря Киев передал Вашингтону собственные поправки к документу. The Telegraph выяснила, что украинская сторона в ходе переговоров может рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Андрей Бражников
    avatar