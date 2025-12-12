Трамп начал угрожать Третьей мировой войной из-за «игр» вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно жёстко предупредил одну из сторон украинского урегулирования о риске глобальной войны. По его словам, Вашингтон ранее был близок к заключению сделки как с Россией, так и с Украиной.

«Если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», — сказал он на мероприятии в Белом доме. Кому именно было адресовано это предупреждение, Трамп уточнять не стал.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что США не вовлечены непосредственно в конфликт, но активно участвуют в переговорах, поскольку Киев и европейские страны, по его утверждению, настаивают на роли Вашингтона в поиске решения.