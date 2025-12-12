ЦБ отозвал лицензию у «ИС Банка» и ввёл временное управление

Банк России отозвал лицензию у московского «Индустриального Сберегательного Банка» (ИС Банк), занимавшего 225-е место по активам в стране. Как пояснили в регуляторе, решение принято из-за систематических нарушений банковского законодательства и требований в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По данным ЦБ, банк активно кредитовал высокорискованных заемщиков, занижал реальные риски и проводил крупные объёмы сомнительных операций, которые могли быть связаны с выводом средств в теневой оборот. Несмотря на неоднократные меры воздействия, руководство и собственники банка не предприняли шагов для исправления ситуации.

Информация о действиях клиентов, имеющих признаки противоправных, будет передана правоохранительным органам. Также аннулирована лицензия банка на деятельность на рынке ценных бумаг.

В ИС Банк назначена временная администрация, которая будет работать до прихода конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия руководства кредитной организации приостановлены.

Ранее Life.ru сообщал, что в России официально было ликвидировано дочернее предприятие American Express Company, банк отказался продолжать работу в нашей стране после начала СВО. Центробанк ещё в прошлом году аннулировал его лицензию на основании заявления самой кредитной организации.