Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 05:59

ЦБ отозвал лицензию у «ИС Банка» и ввёл временное управление

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банк России отозвал лицензию у московского «Индустриального Сберегательного Банка» (ИС Банк), занимавшего 225-е место по активам в стране. Как пояснили в регуляторе, решение принято из-за систематических нарушений банковского законодательства и требований в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По данным ЦБ, банк активно кредитовал высокорискованных заемщиков, занижал реальные риски и проводил крупные объёмы сомнительных операций, которые могли быть связаны с выводом средств в теневой оборот. Несмотря на неоднократные меры воздействия, руководство и собственники банка не предприняли шагов для исправления ситуации.

Информация о действиях клиентов, имеющих признаки противоправных, будет передана правоохранительным органам. Также аннулирована лицензия банка на деятельность на рынке ценных бумаг.

В ИС Банк назначена временная администрация, которая будет работать до прихода конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия руководства кредитной организации приостановлены.

Арбитражный суд завершил ликвидацию «Киви банка» после отзыва лицензии
Арбитражный суд завершил ликвидацию «Киви банка» после отзыва лицензии

Ранее Life.ru сообщал, что в России официально было ликвидировано дочернее предприятие American Express Company, банк отказался продолжать работу в нашей стране после начала СВО. Центробанк ещё в прошлом году аннулировал его лицензию на основании заявления самой кредитной организации.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar