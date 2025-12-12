Канцлер Германии Фридрих Мерц стал объектом критики после своего заявления о планах размещения дальнобойного американского оружия на территории ФРГ в 2026 году. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил своё недовольство в соцсети X, подчеркнув, что такое решение не может быть поддержано ни одним серьёзным политиком.

«Мерц должен сосредоточиться на восстановлении экономики Германии, а не играть в военные игры, рискуя жизнями европейцев. Россия не представляет угрозы для Европы, но если Европа продолжит перевооружаться и совершать такие опасные манёвры, риски эскалации будут полностью зависеть от европейцев», — говорится в сообщении.

Мема отметил, что превращение региона в поле битвы по желанию европейских лидеров, «страдающих галлюцинациями», является недопустимым. Его слова подчеркивают растущее беспокойство среди политиков о возможных последствиях милитаризации Европы и усиления напряжённости в международных отношениях.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что немецкий канцлер Мерц сам дисквалифицировал себя из переговорного процесса по Украине своей «непроходимой тупостью». Он добавил, что этот политик приближает самоубийство западной цивилизации и саботирует переговоры о мире. Кстати, американские СМИ писали, что глава правительства Германии изо всех сил отговаривал Владимира Зеленского соглашаться на мирные предложения США.