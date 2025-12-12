ВС РФ ведут бои за мехзавод в Мирнограде, пока часть сил ВСУ засела в шахте «‎принять смерть»

«Наши войска смогли прорваться в центр города и ведут бои за Димитровский механический завод» , — написал он. По его данным, украинские силы также «засели» на шахте «Центральная», по всей видимости, чтобы принять там смерть.

Накануне стало известно, что ВСУ оставили позиции в восточной части города и отошёл именно к «Центральной» — ключевому узлу его обороны. Российские войска подошли к объекту с двух сторон, а его занятие полностью дезорганизует оборону ВСУ в Мирнограде. По оценке военкоров, заблокированная группировка противника «агонизирует» и может попытаться вырваться в сторону села Светлое. Окружённые в Димитрове бойцы ВСУ уличили Сырского во лжи об обстановке в городе.