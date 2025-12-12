Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 06:50

ВС РФ ведут бои за мехзавод в Мирнограде, пока часть сил ВСУ засела в шахте «‎принять смерть»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Российские подразделения прорвались в центр Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике и начали бои за местный механический завод, сообщил военкор Тимофей Ермаков.

«Наши войска смогли прорваться в центр города и ведут бои за Димитровский механический завод», — написал он. По его данным, украинские силы также «засели» на шахте «Центральная», по всей видимости, чтобы принять там смерть.

Дрон снял на видео сдачу в плен группы солдат ВСУ в Димитрове
Дрон снял на видео сдачу в плен группы солдат ВСУ в Димитрове

Накануне стало известно, что ВСУ оставили позиции в восточной части города и отошёл именно к «Центральной» — ключевому узлу его обороны. Российские войска подошли к объекту с двух сторон, а его занятие полностью дезорганизует оборону ВСУ в Мирнограде. По оценке военкоров, заблокированная группировка противника «агонизирует» и может попытаться вырваться в сторону села Светлое. Окружённые в Димитрове бойцы ВСУ уличили Сырского во лжи об обстановке в городе.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar