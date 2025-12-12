Украинские военные удерживают около 500 мирных граждан в качестве живого щита в Купянске-Узловом. Киевские бойцы перекрыли все выходы из населённого пункта, опасаясь новых ударов авиации с использованием бомб ФАБ-1500/3000. Люди, пытавшиеся покинуть район, подвергались обстрелу, сообщает Telegram-канал Mash.

В дополнение к этому, в районе были замечены колумбийские наёмники, что вызывает дополнительные опасения среди местного населения. За последние несколько дней наши подразделения удалось подбить более 20 единиц техники 30-й механизированной бригады ВСУ. В настоящее время в Купянске-Узловом остаются части 112-й территориальной обороны и 116-й механизированной бригады, которые совместно удерживают свои позиции.

До этого местные партизаны оказали помощь нашим бойцам в входе в Купянск. Связаны ли участившиеся случаи расстрелов в Узловом с их действиями — пока остаётся под вопросом. Сейчас лес на окраинах Купянска накрыт сетью оптоволокна от дронов, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшим действиям.

Недавно стало известно, что на подступах к Купянску в Харьковской области были уничтожены несколько украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Российские снайперы, миномёты и дроны-камикадзе активно работали по позициям диверсантов.