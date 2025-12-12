ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

Россияне в своём большинстве полностью доверяют президенту РФ Владимиру Путину, об этом сообщили 78% опрошенных. А 80% респондентов признались, что высоко оценивают результаты работы главы государства. Такие данные приводит фонд «Общественное мнение», исследование проводилось с 5 по 7 декабря среди 1,5 тысячи граждан РФ.

Также 53% участников опроса дали положительную оценку деятельности российского правительства. Главу кабинета министров Михаила Мишустина поддержали 58% респондентов. Среди партий по-прежнему лидирует «Единая Россия», уровень её поддержки составил 41%. Далее идут КПРФ (8%), ЛДПР (11%), «Справедливая Россия» (3%), «Новые люди» (4%).

