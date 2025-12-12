«Вправо-влево смотрит»: Перехватчиков ВСУ восхитило «‎кино» с летящего в них дрона РФ

Украинские военные перехватили сигнал российского FPV-дрона, выискивавшего цель. Солдаты противника затаились в лесополосе в пикапе и поймали на свою систему РЭБ видео с нашего БПЛА. Позже запись появилась с Сети, её публикует автор проекта «Милитарист».

Видео с дрона РФ восхитило ВСУ. Видео © Милитарист

Украинские солдаты в ролике восхищаются возможностями российского дрона, в частности его «зрением». Камера нашего БПЛА легко охватывает виды не только прямо, но и по окружности, не теряя чёткости картинки. Противник назвал видео «настоящим кино». Запись внезапно обрывается. Возможно, дрон разыскал свою цель и нанёс удар по вражескому пикапу, предприимчиво замаскированному в кустах.

«Смотри, он звук тоже берёт. И нас ищет. Вот это, конечно, кино. Идёт по той дороге, где мы могли бы ехать. Всю дорогу проверяет, вправо-влево тоже смотрит. Всё видит!» — успевает сказать украинский военный.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с дрона, на котором запечатлена сдача в плен группы украинских военнослужащих в городе Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике. На кадрах видно, как трое украинских солдат с поднятыми руками выходят навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко, входящей в состав группировки войск «Центр».