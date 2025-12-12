«Вправо-влево смотрит»: Перехватчиков ВСУ восхитило «кино» с летящего в них дрона РФ
Украинские военные перехватили сигнал российского FPV-дрона, выискивавшего цель. Солдаты противника затаились в лесополосе в пикапе и поймали на свою систему РЭБ видео с нашего БПЛА. Позже запись появилась с Сети, её публикует автор проекта «Милитарист».
Видео с дрона РФ восхитило ВСУ. Видео © Милитарист
Украинские солдаты в ролике восхищаются возможностями российского дрона, в частности его «зрением». Камера нашего БПЛА легко охватывает виды не только прямо, но и по окружности, не теряя чёткости картинки. Противник назвал видео «настоящим кино». Запись внезапно обрывается. Возможно, дрон разыскал свою цель и нанёс удар по вражескому пикапу, предприимчиво замаскированному в кустах.
«Смотри, он звук тоже берёт. И нас ищет. Вот это, конечно, кино. Идёт по той дороге, где мы могли бы ехать. Всю дорогу проверяет, вправо-влево тоже смотрит. Всё видит!» — успевает сказать украинский военный.
