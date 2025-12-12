В лаборатории Минобороны озвучили выводы о найденном в Серебрянском лесу химоружии ВСУ

Химическая лаборатория Министерства обороны РФ установила, что боеприпас ВСУ, обнаруженный 8 сентября в Серебрянском лесничестве, является химическим и производится серийно. Об этом сообщила пресс-служба МО.

Исследованный объект представляет собой две стеклянные ёмкости с коричневой жидкостью и флакон с белым порошком, жёстко соединённые между собой. В пробку флакона вмонтирован электродетонатор. Специалисты пришли к выводу, что данный боеприпас предназначен для поражения личного состава токсичным хлорпикрином и может применяться с помощью беспилотника. Качество изготовления, отмеченное в документе, свидетельствует о его серийном производстве.

«Объект исследования представляет собой химический боеприпас серийного производства, предназначенный для поражения личного состава посредством токсического воздействия хлорпикрина», — сказано в заключении, подписанном руководителем лаборатории химико-аналитического контроля 27-го Научного центра Министерства обороны РФ.

Ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев уже заявлял о применении ВСУ запрещённого хлорпикрина в ДНР и ЛНР, а также о нахождении подобных тайников в Белгородской области. Кроме того, похожий схрон был обнаружен под Красноармейском, где лежали самодельные боеприпасы для дронов с отравляющим веществом.