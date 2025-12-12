Гоблин Пучков призвал вернуть в России вытрезвители

В России должны быть восстановлены специальные учреждения для временного содержания лиц в состоянии алкогольного опьянения, известные в народе как вытрезвители, заявил популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин). Он уверен, что находящиеся в общественных местах нетрезвые люди могут представлять опасность для окружающих.

«Гражданин явно не в себе. Он, обратите внимание, может причинить вред себе и причинить вред окружающим. Он может зайти в метро, спуститься по эскалатору, спихнуть кого-то с платформы, упасть сам», — отметил собеседник радио Sputnik.

По его словам, задерживать и изолировать нетрезвых граждан должны сотрудники правоохранительных органов. Блогер убеждён, что это необходимая мера общественной безопасности.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о десятикратном повышении штрафов для взрослых, покупающих подросткам алкоголь. Авторы документа призвали ужесточить ответственность за приобретение спиртного для несовершеннолетних и вовлечение их в употребление.