12 декабря, 08:10

Гоблин Пучков призвал вернуть в России вытрезвители

Обложка © freepik

В России должны быть восстановлены специальные учреждения для временного содержания лиц в состоянии алкогольного опьянения, известные в народе как вытрезвители, заявил популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин). Он уверен, что находящиеся в общественных местах нетрезвые люди могут представлять опасность для окружающих.

«Гражданин явно не в себе. Он, обратите внимание, может причинить вред себе и причинить вред окружающим. Он может зайти в метро, спуститься по эскалатору, спихнуть кого-то с платформы, упасть сам», — отметил собеседник радио Sputnik.

По его словам, задерживать и изолировать нетрезвых граждан должны сотрудники правоохранительных органов. Блогер убеждён, что это необходимая мера общественной безопасности.

В Госдуме захотели запретить продажу алкоголя беременным россиянкам
Ранее в Госдуме разработали законопроект о десятикратном повышении штрафов для взрослых, покупающих подросткам алкоголь. Авторы документа призвали ужесточить ответственность за приобретение спиртного для несовершеннолетних и вовлечение их в употребление.

