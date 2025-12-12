Штрафы за покупку алкоголя детям могут повысить в 10 раз

ЛДПР разработала законопроект о десятикратном повышении штрафов для взрослых, покупающих подросткам алкоголь. Документ внесут в Госдуму 12 декабря, рассказал лидер парламентской фракции партии Леонид Слуцкий. По его словам, необходимо ужесточить ответственность за приобретение спиртного для несовершеннолетних и вовлечение их в употребление.

«Штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя смехотворны и едва ли кого-то могут напугать», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».

Новая инициатива предлагает увеличить действующие штрафы, которые сейчас составляют 1,5–3 тысячи рублей для обычных граждан и 4–5 тысяч для родителей, до 15–30 тысяч и 40–50 тысяч рублей соответственно. Данная мера призвана решить серьёзную проблему, так как, согласно соцопросам, большая часть россиян — 78% — успевает попробовать алкоголь ещё в раннем возрасте.

Тем временем российские школьники начали массово приобретать через маркетплейсы конфеты в виде бутылочек и рюмок, внутри которых находится крепкий алкоголь. В каждой такой шоколадной ёмкости содержится примерно половина рюмки крепкого напитка, а набор из нескольких конфет может стоить до двух тысяч рублей.