Родителей призвали оградить подростков от алкоголя в Новый год

Традиционный новогодний формат с застольем и алкоголем может быть особенно опасен для подростков, поскольку родители в праздники часто снижают контроль, заявила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. По её словам, эта возрастная группа находится в зоне риска из-за особенностей поведения.

«В этот период они испытывают повышенную чувствительность к вознаграждению, находятся в поиске ощущений, для них характерны импульсивность и сниженный самоконтроль, что способствует более активному участию в рискованном поведении, включая начало употребления алкоголя», — объяснила собеседница РИАМО.

Она отметила, что реакция организма подростков на алкоголь отличается от взрослой: у них повышена чувствительность к приятным эффектам и понижена — к отталкивающим, что увеличивает риск запоев и развития алкогольного расстройства в будущем. Кроме того, спиртное может вызвать ухудшение памяти и когнитивных функций, спровоцировать тревожность, а также привести к заболеваниям печени, проблемам с репродуктивным здоровьем и повышению давления.

Эксперт также предупредила об опасностях праздничного переедания, которое часто вызывает кислотный рефлюкс с изжогой, дискомфорт, нарушения стула и вздутие живота. Она призвала родителей сохранять бдительность в новогоднюю ночь и внимательно относиться к питанию и поведению своих детей.