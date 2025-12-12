Европейские страны вряд ли пойдут на какие-то уступки и согласятся с необходимостью урегулировать украинский конфликт до наступления Рождества. Об этом сообщил РИА «Новости» известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Я не ожидаю прагматизма в Европе до Рождества», — пояснил он, комментируя слухи о том, что Вашингтон надеется развязать украинский вопрос до праздников.