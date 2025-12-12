У Европы не нашли «прагматизма» для завершения конфликта на Украине до Рождества
Европейские страны вряд ли пойдут на какие-то уступки и согласятся с необходимостью урегулировать украинский конфликт до наступления Рождества. Об этом сообщил РИА «Новости» известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Я не ожидаю прагматизма в Европе до Рождества», — пояснил он, комментируя слухи о том, что Вашингтон надеется развязать украинский вопрос до праздников.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что люди из окружения президента США Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому «окно» для ответа на мирный план по Украине. Американский лидер якобы рассчитывает на достижение соглашения к католическому и протестантскому Рождеству, которое отмечается 25 декабря.
