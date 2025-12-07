Kyiv Post: США пообещали увеличить поставки оружия Украине к Рождеству

США планируют увеличить поставки вооружения Украине до Рождества (25 декабря), однако одновременно предупредили европейских союзников, что Вашингтон больше не будет выступать основным гарантом безопасности в рамках НАТО в сфере неядерных вооружений. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников.

Пентагон заявил, что Индо-Тихоокеанский регион остаётся главным приоритетом, и США «не могут вести две войны одновременно». Согласно этим планам, основная часть оборонных обязательств должна перейти к европейским странам к 2027 году.