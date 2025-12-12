Россиянам объяснили, почему капучино в кофейне дороже десятка чашек дома

Приготовление кофе дома обходится в среднем в десять раз дешевле, чем его покупка в кофейне, посчитал кандидат экономических наук Игорь Качалов. По его словам, если условная пачка кофе за 200 рублей позволяет приготовить около 14 чашек, то стоимость одной порции составит примерно 15 рублей, тогда как в кафе за неё просят 200–250 рублей.

Маркетолог отметил, что рост продаж домашних кофемашин на 10% и установка кофейных автоматов не означают общего увеличения потребления, а скорее свидетельствуют о перемещении его из дома в общественные места. Домашняя машина незаменима, когда важны скорость и удобство. Однако для многих поход в кофейню остаётся способом получить атмосферу и общение.

«Пользователь нажимает кнопку и берёт напиток, не выходя из дома. В этой ситуации кофейня невыгодна, потому что требует времени на дорогу и ожидание в очереди», — подчеркнул собеседник «Москвы 24».

Он связал увеличение цен на кофе с растущим мировым спросом, особенно со стороны Китая и Индии, а также с сокращением урожаев из-за климатических изменений и болезней деревьев. Вероятно, тенденция к удорожанию сохранится и в дальнейшем.

Ранее маркетолог посчитал, как изменилась стоимость любимых новогодних салатов россиян. Так, салат оливье и селёдка под шубой в этом году могут обойтись на 20-30% дороже по сравнению с прошлым. Повышение цен связано сразу с двумя причинами: инфляцией и особенностями российской бизнес-модели, которая вынуждена учитывать рост стоимости продуктов перед праздниками.