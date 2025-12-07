Россиянам подсказали неочевидный способ защиты зубов от кариеса после кофе

Регулярное употребление кофе повышает риск развития кариеса, поскольку напиток создаёт во рту кислую среду с pH около 4,85–5,10, что размягчает зубную эмаль и делает её уязвимой для бактерий, предупредил стоматолог, кандидат медицинских наук Карен Овсепян. По его словам, после употребления кофе агрессивная среда сохраняется до 20–30 минут.

«В этот период зубы беззащитны перед бактериями, провоцирующими развитие кариеса. Особенно вредит зубам чашка кофе с сахаром или сливками, так как сахар — идеальная среда для размножения микроорганизмов», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Эффективным способом защиты зубов врач назвал обычную воду. Если выпить стакан воды комнатной температуры в течение пяти минут после кофе, это поможет смыть остатки кислоты и сахара, восстановить нормальный pH-баланс и стимулировать выработку слюны, содержащей минералы и антибактериальные компоненты.

Чистить зубы сразу после кофе не рекомендуется, так как размягчённая эмаль легко повреждается щёткой. Лучше подождать 30–60 минут или ограничиться полосканием. Важно помнить, что если пить кофе маленькими глотками в течение всего дня, то эмаль не успевает восстанавливаться. Безопаснее выпить несколько чашек за короткий промежуток времени, а затем запить водой, чем растягивать их на много часов, постоянно поддерживая кислую среду в полости рта.