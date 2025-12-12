В Венеции девушка угнала лодку курьеров с кучей посылок и врезалась в мост

В Венеции женщина угнала лодку курьерской службы, пока лодочники ненадолго отлучились, и врезалась в мост. Об этом рассказывают местные жители в соцсетях.

Девушка врезалась в мост. Видео © X / Francesca Totolo

Не справившись с управлением, похитительница посылок на большой скорости врезалась в один из мостов через Гранд-канал. Удар был настолько сильным, что повредил мраморную балюстраду, а сам катер получил серьёзные повреждения. Несколько посылок упало в воду.

После столкновения угонщица попыталась скрыться, но вскоре была задержана полицией на берегу. Мотивы её поступка пока остаются неясными, однако, по предварительным оценкам, ущерб, нанесённый историческому мосту и катеру, может оказаться для неё неподъёмным. Местные уверены, что 20-летняя женщина из Туниса таким образом пыталась украсть посылки.

