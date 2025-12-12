Макаку-людоеда поймали в Таиланде

В Таиланде в провинции Яла сотрудники местных властей поймали макака, напавшего на пожилого мужчину. Об этом сообщает издание The Thaiger.

По данным издания, обезьяна проникла в дом местного жителя по имени Чайяпхуму Саеунг и напала на него. В результате нападения макак нанес мужчине тяжелые травмы, в том числе откусил часть ноги. Полученные ранения оказались смертельными.

Тело погибшего было обнаружено спустя несколько дней его племянником. После инцидента представители властей установили клетку с приманкой, в которую агрессивное животное удалось поймать.

Нападения диких обезьян на людей регулярно фиксируются в ряде регионов Таиланда, особенно в сельской местности и районах, расположенных рядом с лесами. Местные власти неоднократно предупреждали жителей об опасности контактов с агрессивными животными и призывали не подкармливать макак, так как это может спровоцировать нападения. В последние годы в стране отмечается рост конфликтов между людьми и обезьянами из-за расширения населённых пунктов и сокращения естественной среды обитания животных.