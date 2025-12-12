Центр «Наследие» получил благодарность из Кремля за подготовку мероприятий к юбилею Победы

Центр «Наследие» и его руководитель Андрей Спиридонов удостоены благодарности от главы Администрации президента Антона Вайно за активный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба организации.

При поддержке центра в апреле 2025 года у Вечного огня на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве прошла церемония передачи Казахстану останков погибшего лётчика самолёта Си-47 Петра Капитоновича Оконечникова, разбившегося при выполнении боевого задания в 1943 году на трассе «Аляска – Сибирь». Его самолёт потерпел крушение в небе над Чукоткой. Останки героя были обнаружены спустя десятилетия в ходе поисковой экспедиции в Чукотском автономном округе.

Пётр Оконечников родился в 1924 году в Зыряновске (ныне город Алтай Восточно-Казахстанской области). Служил бортрадистом, отдав жизнь за общую Победу. Помимо останков поисковики передали родственникам личные вещи и элементы экипировки, найденные на месте падения самолёта.

Торжественное перезахоронение в казахстанской земле накануне 9 Мая стало актом восстановления исторической справедливости и данью глубокого уважения всем, кто сражался против фашизма. Подвиг Петра Оконечникова, как и судьбы миллионов героев той войны, навсегда останется в памяти потомков — яркое свидетельство нашего общего героического прошлого, которое мы обязаны бережно сохранить для будущих поколений.

Центр «Наследие» продолжает работу по сохранению исторической памяти, реализуя проекты в сфере культуры и духовного наследия России.

