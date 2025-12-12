В ДНР пенсионерка Галина Кулик прошла восемь километров под обстрелами ВСУ, через минные поля и преодолела три танковых рва, чтобы добраться из Красноармейска (Покровска) к безопасным российским позициям. О своей эвакуации 73-летняя женщина сама рассказала журналистам РИА «Новости».

«Мы только прошли улицу, туда начали прилетать «Грады». Потом они (солдаты ВС РФ – прим. Life.ru) нас провели. Я никогда не думала, что я могу эти рвы перейти, танковых три рва… сама в себя не поверила, что я могла пройти вот это вот всё», — поделилась она.

По пути пенсионерке пришлось выбросить сумку с личными вещами, которые она собрала, покидая свой дом. Маршрут пролегал по пересечённой местности. Она двигалась в небольшой группе мирных жителей, которых выводили российские военные. Местами горожанам приходилось идти «шаг в шаг» за солдатами РФ, так как вокруг были разбросаны вражеские мины и неразорвавшиеся снаряды.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли точный удар по боевикам «Русского добровольческого корпуса»* (РДК), которые пытались перейти в контратаку под Красноармейском в ДНР. Вражеский отряд готовил «тайную операцию», но о планах узнала наша разведка.

