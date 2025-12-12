Путин в Индии
12 декабря, 09:36

«Схема Долиной наоборот»: Квартиранты 23 года жили у бабушки, а потом выбросили её на улицу

В Люберцах арендаторы провернули «схему Долиной наоборот» и выгнали бабушку из квартиры

В Люберцах произошла жестокая история с недвижимостью. 72-летнюю Галину Егоровну, которая с 2002 года сдавала свою двушку маме и сыну, в итоге выгнали на улицу вместе с кошкой и собакой. Сначала арендаторы жили «душа в душу» с хозяйкой, а в 2017 году она даже прописала их у себя. О «схеме Долиной наоборот» рассказывает SHOT.

Вещи пенсионерки вынесли на улицу. Видео © SHOT

Кризис наступил в 2022 году. Квартирант Георгий, как рассказывают соседи, попросил пенсионерку оформить на себя кредит для него, ссылаясь на отказы банков. После оформления он заявил, что не сможет платить, и предложил «выход» — занять деньги у его знакомого. Галину Егоровну привезли в Москву-Сити, где на неё оформили новый заём, уже под залог её квартиры. Знакомый квартиранта погасил первый кредит и немедленно подал в суд на пенсионерку за невозврат этого займа.

Не дожидаясь судебного решения, женщину выписали из квартиры, а жильё продали на торгах. Оно было выставлено в сети за 5,2 млн рублей. Кто стал новым владельцем, бабушка не знает. Три года она ещё проживала в квартире, пока несколько дней назад не приехали неизвестные и не выбросили все её вещи на улицу. Управляющая компания пригрозила вывезти их на помойку, если имущество не уберут до 18 декабря.

Сейчас соседи, отзывающиеся о Галине Егоровне как о доброй женщине и «божьем одуванчике», пытаются ей помочь. Кошку и собаку забрали к себе добрые люди, а саму пенсионерку временно приютила знакомая.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Сочи новые владельцы квартиры нашли способ отомстить «‎бабуле из схемы Долиной». Покупательница, используя права действующего собственника по документам, заключила договор с ресурсоснабжающей организацией и отключила в жилье электричество.

