Москвичку с дочкой-инвалидом 2 года не пускают в квартиру хозяева из «‎схемы Долиной»

В Москве женщина с дочерью-инвалидом два года не может въехать в купленную за 12 миллионов рублей квартиру, так как продавцы заявили, что «не понимали значения своих действий» под влиянием телефонных мошенников. О ещё одном случае продажи жилья «по схеме Долиной» сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Инна купила у пожилой пары двухкомнатную квартиру в Выхино-Жулебино в июне 2024 года. Пенсионеры рассказали ей, что продают жильё срочно, так как хотят быстрее переехать к сыну в Канаду. По просьбе Инны, квартиру проверили банк и риэлтор, а сама сделка прошла через безопасный счёт — деньги поступили пенсионерам лишь после регистрации новых собственников в Росреестре.

Пока Инна ждала, когда продавцы освободят жильё, ей внезапно позвонили из полиции. Правоохранители рассказали, что пару обманули аферисты, деньги покупательницы ушли им, и теперь пенсионеры не хотят съезжать. Тогда Инна подала на них в суд, но получила встречный иск о признании сделки недействительной. Экспертиза подтвердила, что пожилая пара не понимала значения своих действий и была под влиянием мошенников.

Сейчас москвичка осталась и без денег, и без новых квадратных метров. Женщина ютится с дочкой в двушке со своими престарелыми родителями и всё ещё надеется на счастливый исход со сделкой. По её мнению, пенсионеры просто развели её «по схеме Долиной» и сделали крайней.