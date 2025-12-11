Москвичку с дочкой-инвалидом 2 года не пускают в квартиру хозяева из «схемы Долиной»
Обложка © freepik
В Москве женщина с дочерью-инвалидом два года не может въехать в купленную за 12 миллионов рублей квартиру, так как продавцы заявили, что «не понимали значения своих действий» под влиянием телефонных мошенников. О ещё одном случае продажи жилья «по схеме Долиной» сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Инна купила у пожилой пары двухкомнатную квартиру в Выхино-Жулебино в июне 2024 года. Пенсионеры рассказали ей, что продают жильё срочно, так как хотят быстрее переехать к сыну в Канаду. По просьбе Инны, квартиру проверили банк и риэлтор, а сама сделка прошла через безопасный счёт — деньги поступили пенсионерам лишь после регистрации новых собственников в Росреестре.
Пока Инна ждала, когда продавцы освободят жильё, ей внезапно позвонили из полиции. Правоохранители рассказали, что пару обманули аферисты, деньги покупательницы ушли им, и теперь пенсионеры не хотят съезжать. Тогда Инна подала на них в суд, но получила встречный иск о признании сделки недействительной. Экспертиза подтвердила, что пожилая пара не понимала значения своих действий и была под влиянием мошенников.
Сейчас москвичка осталась и без денег, и без новых квадратных метров. Женщина ютится с дочкой в двушке со своими престарелыми родителями и всё ещё надеется на счастливый исход со сделкой. По её мнению, пенсионеры просто развели её «по схеме Долиной» и сделали крайней.
Напомним, Лариса Долина в общей сложности передала аферистам 317 млн рублей. Она даже продала свою элитную квартиру в центре Москвы и перевела 130 млн рублей мошенникам на подставные счета, а остальную часть передала через курьеров. Квартиру Долиной вернули, суд встал на сторону артистки и отклонил жалобу покупательницы жилья Полины Лурье. Таким образом, Лурье осталась без жилья и без денег. Позже Долина добровольно согласилась вернуть полную стоимость квартиры в течение трёх лет. Но Лурье в своих исках требует не денег, а отдать ей якобы законно приобретённую квартиру.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.